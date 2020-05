«Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro delle infrastrutture Paola De Micheli sulla chiusura del tratto della Strada Statale 163 “Amalfitana”, compreso tra i chilometri 44,950 e 45,050, nel centro abitato di Cetara». Lo annuncia il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli a seguito dell’ordinanza emessa dall’Anas per l’esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della parete rocciosa. «È inaccettabile che venga aperto il cantiere a meno di una settimana dalla riapertura delle attività commerciali e alla vigilia della ripresa delle attività balneari e ricettive. In questo modo - dichiara Cirielli - si dà la mazzata finale al turismo in Costiera Amalfitana, già duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Vorrei sapere il motivo per cui tali lavori non sono stati effettuati durante i tre mesi di quarantena appena trascorsi, ossia quando le strade della Divina Costiera erano semi-deserte per via delle normative governative contro la diffusione del Covid-19. Tra l’altro, la frana che ha provocato il distacco di massi e materiale franoso lungo la SS163 “Amalfitana” risale allo scorso 28 novembre. Dunque, perché si è attesa incomprensibilmente la vigilia della stagione estiva per avviare i lavori? E perché il presidente della Provincia di Salerno e il governatore della Regione Campania, entrambi del Pd, continuano a restare in silenzio? Auspico - conclude Cirielli - un immediato interessamento da parte del Governo sulla vicenda. Ai commercianti e agli albergatori della Divina Costiera, che tramite Confcommercio e Federalberghi Salerno hanno manifestato il loro dissenso per tale ordinanza, giunga la mia solidarietà e il mio sostegno». © RIPRODUZIONE RISERVATA