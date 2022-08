Due incendi contemporamente: strade chiuse a Battipaglia, Eboli ed Olevano

Strade chiuse a Battipaglia, Eboli e Olevano Sul Tusciano per alcuni incendi divampati nella tarda mattinata sulla statale 19, a ridosso dell'autostrada del Mediterraneo e verso Olevano Sul Tusciano.Circolazione stradale in tilt sino al pomeriggio.

I vigili del fuoco e la Protezionoe civile di Battipaglia ed Eboli sono intervenuti con più squadre per spegnere i roghi che sono divampati contemporanemente e sono stati alimentati dal vento. Le forze dell'ordine indagano per appurare le cause degli incendi. Intanto, l'altra notte le fiamme hanno raggiunto un vivaio ad Olevano Sul Tusciano causando ingenti danni.