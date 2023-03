Strage di Cutro, il Comune di Sanza mette a disposizione due loculi

La comunità di Sanza e la sua amministrazione hanno a disposizione di loculi nel cimitero comunale di Sanza per la sepoltura delle vittime del terribile naufragio verificatosi lungo la costa calabra.

Il sindaco Vittorio Esposito lo ha comunicato in una lettera al collega di Cutro. «Ribadiamo la disponibilità della comunità di Sanza ad accogliere due salme, in due loculi del nostro cimitero. E’ questo solo un piccolo gesto di solidarietà o vicinanza alla comunità di Cutro e più in generale alle vittime dell’immane tragedia consumatasi lungo le nostre coste, nonché ai loro familiari», ha aggiunto il sindaco di Sanza.