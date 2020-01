Curiosità e occhi al cielo questa mattina nel Vallo di Diano e Golfo di Policastro per delle strane scie in cielo. Almeno tre aerei probabilmente militari avrebbero solcato il cielo azzurro e "lasciato" strani segni che hanno destato attenzione e curiosità nella popolazione. Le foto sono diventati virali come quella del fotografo di Sant'Arsenio, Gianluigi Casella. Diverse e disparate le teorie sull'origine degli aerei e delle scie bianche. © RIPRODUZIONE RISERVATA