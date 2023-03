Hanno tentato un furto in un negozio di ceramiche di Vietri sul mare ma, proprio mentre scassinavano la vetrina-porta di accesso sono stati visti e bloccati da una pattuglia in servizio di controllo del terrtorio. Per due stranieri di 25 e 21 anni, è scattatp immediatamente l'arresto per tentato furto e danneggamento.