Clochard chiede l'elemosina, ferito da un gruppo di ragazzi a colpi di spranga

Far west ad Eboli questa sera. Un gruppo di ragazzi ha aggredito uno straniero che faceva la questua dinanzi un supermercato in via Buozzi. I ragazzi hanno accerchiato lo straniero e poi lo avrebbero colpito alla testa con una spranga. Il clochard è stato soccorso ed accompgnato all'ospedale di Eboli dove è stato medicato e giudicato guaribile in sette giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che sono a lavoro per ricostruire il violento episodio ed hanno acquisito i video realizzati dalle telecamere del supermercato.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Napoli: rifiuti e clochard in piazza Capodichino, scatta... IL DEGRADO Vasto, la baraccopoli di via Torino: «Le mascherine ora servono... IL CASO Pompei, clochard svenuto sui binari salvato in extremis grazie al...