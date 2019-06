Giovedì 27 Giugno 2019, 20:27

Angri - Opere di street art in vista dei festeggiamenti patronali dedicati a San Giovanni Battista nel centro urbano. I primi murales saranno realizzati sulla parete di un edificio recentemente ristrutturato in via Cervinia, da parte dell'Osservatorio partenopeo Inward. Attivo con lavori analoghi a Forcella, Padova e Reggio Calabria. All'iniziativa approvata dall'amministrazione comunale potranno partecipare anche altri condomini individuati dal Comune. Lavori partiti questo pomeriggio sulla facciata di un edificio popolare nel Rione Alfano.