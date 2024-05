I rilevatori di velocità saranno installati solo per prevenire incidenti. È questa la linea che intende sostenere il Comune di Salerno sul tavolo prefettizio, l’unico deputato a dare l’ok all’installazione degli autovelox secondo la nuova disposizione del decreto Salvini. Stando ai dati dell’infortunistica stradale della Polizia locale, il Lungomare Marconi ha totalizzato in due anni 58 incidenti e 4 morti, mentre il Lungomare Tafuri ne ha segnalati 25 con feriti. E nel primo trimestre dell’anno in corso si rileva una media di 60 incidenti al mese che preoccupa, ma che lascia spazio alla speranza. Perché rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso si sono azzerati i decessi e calati i feriti. «Il nuovo decreto che introduce una stretta sugli autovelox va contro i tutti i dati che abbiamo, non lo capiamo. Si stava registrando a Salerno un calo delle infrazioni e degli incidenti da quando abbiamo introdotto l’uso dell’autovelox mobile sul Lungomare e sulla Lungoirno»: così l’assessore alla sicurezza del Comune di Salerno, Claudio Tringali, interviene sulla stretta anti autovelox selvaggi introdotta dal decreto Salvini. C'è una direzione nazionale ed internazionale che porta a una riduzione drastica della velocità degli spostamenti nelle strade delle città europee, il modello Città 30, ovvero con limite di velocità a 30 chilometri orari. E c'è un'altra direzione opposta, che è quella che si prende con la decisione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini di vietare per decreto l'utilizzo degli autovelox nelle città con limiti sotto i 50 chilometro orari. Per Tringali è un controsenso. «La scelta è sbagliata – non usa mezzi termini l’assessore Tringali che due anni fa si è battuto per introdurre in città l’uso dell’autovelox mobile a fronte della escalation di morti e feriti – Per il Comune la cosa più importante è ridurre la velocità in città. La velocità è assodato che è una causa importante degli incidenti stradali. La tendenza generalizzata in Europa è di inserire le zone 30. Questi sono i fatti. Gli autovelox – continua Tringali – rendono la città non il paradiso delle auto ma il paradiso delle persone: salvano vite, ridimensionano il rischio incidentalità e corse selvagge». In due anni l’autovelox mobile usato dalla polizia municipale ha colpito 254 salernitani, alcuni viaggiavano in città e in pieno giorno sopra i 110 chilometri orari sul Lungomare Marconi. «Per questa gente è stata ritirata la patente – dice Tringali – mi sono battuto per posizionare il limite a 30 chilometri orari davanti alla Cittadella Giudiziaria insieme al semaforo, dove rischiavano di morire persone ogni giorno. Il nostro piano urbano della mobilità sostenibile è improntato in una logica completamente opposta rispetto al decreto Salvini sugli autovelox». Poi aggiunge: «Sono preoccupato, questa annunciata stretta sugli autovelox è un segnale negativo che si lancia e che non andava dato». L’uso dell’autovelox, secondo l’assessore, ha consentito l’abbattimento del numero dei feriti e decessi. Nei primi tre mesi del 2024 si rilevano 184 incidenti, di cui 111 con danni a cose. Dal dossier si evince che le persone ferite e con prognosi siano scese dai 107 del 2023 ai 93 di quest'anno. Rispetto al primo trimestre del 2023 si azzera la casella decessi ( da 4 morti del 2023 a zero). Dalla questione autovelox alla vertenza polizia municipale. Il corpo di via Dei Carrari è ridotto all’osso: circa 50 agenti non possono fare turni serali e notturni, lavorano in ufficio. Per Tringali servono misure urgenti. «Il concorso per assumere 45 agenti parte entro il 30 giugno, è tutto pronto.

Servono forze fresche, siamo in evidente affanno», dice Tringali. E parte il piano di sicurezza estate. «Si ricorrerà allo straordinario per tamponare la carenza di personale – dice l’assessore – abbiamo fornito ai sindacati adeguate soluzioni». «Siamo in attesa per la verifica degli impegni assunti sia sulla nuova centrale operativa sia sul concorso, vigileremo», replica Angelo Rispoli, segretario sindacale Csa.