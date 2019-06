Giovedì 27 Giugno 2019, 06:05

Più che strisce blu, dovrebbero essere colorate d‘oro, soprattutto se la sosta si conclude nell‘arco di un‘ora. Salerno sale sul non piacevole podio nazionale dei comuni capoluogo di provincia dove la sosta, per strada o nelle aree automatizzate, costa di più. Ma relativamente alla prima ora di sosta.Il parcheggio a pagamento è più caro solo sul territorio di Belluno, dove la tariffa per i primi 60 minuti di sosta è di 2,50 euro. Subito alle spalle del comune veneto ci sono grandi e medi centri sparsi in tutta la penisola, tra cui Salerno. Ad aver analizzato la situazione tariffe è l’indagine sulla sosta e parcheggi, elaborata da Aipark in collaborazione con FIT Consulting e presentata alla stampa in Confcommercio nazionale. L’indagine ha coinvolto 111 comuni capoluoghi di provincia (sono stati 84 quelli a fornire risposte per un totale di 13.000 dati) e ha distinto le diverse zone della città (centro, ZTL, periferia, ecc.) per contestualizzare l’offerta di posti auto rispetto al territorio e rilevare così i punti di forza e debolezza della politica della sosta.Fanno compagnia a Salerno in questo secondo posto nazionale realtà come Torino, Bolzano, Bologna, Genova, Massa e Arezzo, dove la sosta per la prima ora costa 2 euro tondi tondi. Prezzi modici (0,50 euro), invece, a La Spezia, Ragusa, Agrigento e Tempio Pausania. Complessivamente, il 27 per cento dei Comuni applica una tariffa sotto l’euro per la prima ora di sosta. La sosta per i primi 60 minuti costa un euro in realtà come Viterbo, Messina, Palermo, L’Aquila e Pescara. Sotto alla soglia dell’euro città come Parma (90 centesimi), Crotone (60 centesimi). E il sistema di pagamento più diffuso a livello nazionale resta il parcometro. Nel territorio cittadino sono censiti 93 parcometri, tutti concentrati nel centro cittadino (da via Ligea a via Carella) e in alcune zone del rione Carmine, dove la sosta si paga un euro ogni ora.