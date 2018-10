Domenica 28 Ottobre 2018, 19:32

NOCERA INFERIORE - È polemica a Nocera Inferiore per le strisce pedonali perchè favorirebbero le cadute dei pedoni quando piove. Non sarebbero, insomma, antiscivolo. Questa mattina un passante è caduto mentre attraversava via Garibaldi. È rovinato a terra riportando la frattura di una spalla. È stato soccorso da un'ambulanza del 118. A verificare che la vernice utilizzata era priva dell'antiscivolo è stato il consigliere comunale Giancarlo Giordano che ha chiesto alla Multiservizi, la società in house del Comune che si occupa tra l'altro della segnaletica stradale, di utulizzare vernice antiscivolo «anche per evitare continui risarcimenti danni nei confronti dei cittadini e la nostra incolumità», ha aggiunto un passante.