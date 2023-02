Stop incidenti stradali e più tutela per i pedoni: questo l’obiettivo del flash mob, in programma per oggi, dalle 17.30 alle 20.30, denominato “Strisce pedonali umane - #bastamortinstrada”. L’iniziativa, che si è già tenuta in diverse città italiane, da Lecce a Milano, si inserisce nell’ambito della campagna “Città 30 subito”, promossa sul piano nazionale da Legambiente, Fiab, Asvis, Kyoto Club, Vivinstrada, Ancma, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, Amodo ed è organizzata a Salerno da Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta, Legambiente circolo “Orizzonti”, associazione Strade Sicure, circolo Arci “Marea” e comitato Centro storico alto con l’intento di richiamare l’attenzione sulla esigenza di un cambiamento radicale sul tema della sicurezza stradale in città.

Un appuntamento già in calendario, che cade proprio in un momento in cui il dibattito sul tema è particolarmente acceso dopo l’escalation di sinistri, alcuni dei quali mortali, verificatisi negli ultimi tempi a Salerno. Stando ai dati forniti dal settore infortunistica del comando della polizia municipale, nel 2022 in città sono stati registrati ben 721 incidenti stradali, pari a circa sessanta al mese e dunque a due al giorno. E negli ultimi mesi sono stati 55 i pedoni e 26 i ciclisti travolti da auto o scooter. In quest’ottica il flash mob nasce con l’intenzione di tutelare i cosiddetti utenti deboli e di spingere chi è alla guida di una vettura a usare maggiore prudenza.