Domenica 12 Maggio 2019, 06:00

È diventata suo malgrado un «personaggio». Ma lei, di quella storia dello striscione anti Salvini non vuole più parlare. La sua posizione è stata chiarita, alla polizia di Stato ora restano soltanto pochi altri accertamenti. Come quelli sui due ragazzi di una certa associazione salernitana i quali, conoscendo l’anziana signora che vive in un appartamento a ridosso di piazza Portanova, le hanno chiesto di poter esporre lo striscione con su scritto «Questa Lega è una vergogna». Ragazzi di cui la Digos ha l’identità e sui quali sono ora in corso alcuni accertamenti. Con loro, infatti, quel giorno a protestare ce n’erano anche altri: qualcuno si intravede anche nell’immagine che, in questi giorni, sta facendo il giro del web.Su quanto accaduto è stata presentata notizia di reato in procura a Salerno. Il riferimento è legislativo: e riguarda la turbativa di propaganda elettorale. Reato che, il testo unico 5 febbraio 1948 numero 26 articolo 72, punisce con la reclusione da uno a tre anni. Al momento, però, non ci sono indagati. La polizia sta eseguendo alcuni accertamenti su due giovani in particolari ma il fascicolo ancora non è stato consegnato nella mani del magistrato.