NOCERA INFERIORE. I comuni di Nocera Inferiore e di Bracigliano sono a lutto per la tragica scomparsa di Carmine De Caro, assistente capo del commissariato di polizia di Stato a Nocera Inferiore. L'uomo, di 49 anni, è stato stroncato probabilmente da un malore mentre tornava a casa. Ieri mattina l'agente si era recato a lavoro, al commissariato di polizia di via Falcone, a Nocera Inferiore. Poi aveva fatto rientro a Bracigliano, per la fine del turno, nel primo pomeriggio. Da lì un passaggio in una casa in campagna di sua proprietà, dove aveva trascorso un pò di tempo prima di fare ritorno a casa, intorno alle 19. Mentre si trovava in auto è stato probabilmente colto da un malore, per il quale ha perso i sensi. La sua auto è stata notata da un passante, vicino ad un muretto, che ha poi lanciato l'allarme per i soccorsi. Il personale del 118 lo ha trovato senza vita. La causa del decesso è probabilmente riconducibile ad un infarto fulminante. La notizia ha sconvolto le comunità di Bracigliano e Nocera Inferiore. Carmine De Caro era una persona gentile e umile, ligia al dovere, secondo chi lo conosceva e aveva lavorato con lui. Lascia due figli. Il sindaco di Bracigliano ha espresso il suo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Tanto dolore anche al commissariato di polizia nocerino, fra funzionari e colleghi, per la scomparsa del caro amico. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 17,30, presso la chiesa di San Giovanni Battista. Ultimo aggiornamento: 11:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA