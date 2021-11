Studente investito mentre va a scuola l'automobilista accellera e fugge via

Investito da un'auto, che poi non si ferma a prestare soccorso. E' accaduto qualche giorno fa, in via D'Alessandro a Nocera Inferiore. La vittima - che è in ripresa - è uno studente, che come ogni giorno si stava recando a scuola. Erano circa le 7.50 del mattino. Il giovane, giunto all'incrocio che conduce alle diverse scuole presenti in zona, sarebbe stato colpito da un'auto. Il ragazzo era in compagnia di un amico. A causa dell'urto, lo studente sarebbe finito sul parabrezza dell'auto, poi a terra. Chi guidava il veicolo, invece, non si sarebbe fermato, proseguendo a gran velocità nella direzione opposta.

Il ragazzo si è invece rialzato dopo poco, per poi proseguire e dirigersi a scuola. Una volta in classe, però, avrebbe lamentato dolore su più parti del corpo, specie al torace, allertando l'insegnante che ha comunicato il tutto ai genitori. Il ragazzo è stato così trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore, in compagnia della famiglia, per tutte le visite del caso. Lo studente aveva infatti riportato un trauma toracico. Ha fatto poi ritorno a casa, con le condizioni da monitorare in ragione di quanto accertato dai sanitari. Sull'episodio è stata sporta denuncia dalla famiglia ai carabinieri, che ora indagano sull'accaduto, visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, per individuare l'automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Deve rispondere di lesioni e omissione di soccorso.