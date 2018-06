CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Giugno 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 09:32

Picchiato con calci e pugni all'uscita da scuola. Un grave fatto di violenza chiude l'anno scolastico a Salerno. Uno studente di 18 anni iscritto al quinto anno del liceo scientifico Da Vinci è stato ieri mattina aggredito da un gruppo di ragazzi iscritti ad un altro istituto del capoluogo. Il giovane è stato malmenato senza un apparente motivo da altri suoi coetanei. Confuso e con ferite al volto, lo studente del Da Vinci è stato soccorso da una professoressa del liceo che ha immediatamente allertato il preside, Nicola Annunziata. Immediata è scattata la richiesta dei medici del 118 giunti in pochi minuti in via Vernieri, luogo dell'accaduto. Lo studente era stordito dalle botte e perdeva sangue dal labbro. Trasferito in ambulanza all'ospedale Ruggi d'Aragona è stato sottoposto ad accertamenti medici del caso. Dopo alcune ore il giovane è stato dimesso con almeno quattro punti di sutura al labbro e una prognosi di alcuni giorni».Un fatto di violenza gravissimo e inaudito che mi lascia senza parole- commenta sconsolato il preside del liceo Da Vinci, Annunziata, che ieri pomeriggio è stato costantemente in contatto con la famiglia del ragazzo e la professoressa che ha accompagnato la vittima 18enne in ospedale. Dopo alcune ore di osservazione, lo studente aggredito è stato dimesso.«Sono senza parole, scusate ma provo rabbia per quanto accaduto lo sfogo del preside del Da Vinci perché un giovane, che per altro si trovava lì per caso è stato preso di mira in questo modo? Questa è violenza allo stato puro, non è uno scherzo di cattivo gusto». Sull'accaduto sono in corso indagini della Polizia. Per individuare gli autori potrebbero essere utilizzate alcune telecamere presenti all'esterno della scuola. La ricostruzione del fatto è ancora parziale. Il preside Annunziata ha spiegato che aveva chiesto l'intervento della polizia a scopo precauzionale al fine di controllare le fasi di uscita da scuola dei suoi studenti.