Minore starnitisce sul pullman e viene preso a schiaffi. E’ successo poco dopo l’ora di pranzo a bordo di un pullman di linea lungo la sp 54 all’altezza di Vibonati. Un ragazzo minorenne, che indossava regolarmente la mascherina protettiva, ha emesso uno starnuto mentre era seduto al suo posto. Immediatamente, un uomo seduto a qualche posto di distanza da lui, si è alzato e gli ha tirato un ceffone facendogli sbattere la testa sul vetro. L’autista del pullman ha immediatamente fermato la corsa, fatto scendere l’uomo e chiamato il 112.

La pattuglia della Radiomobile intervenuta, ha subito raggiunto l’uomo che si stava allontanando a piedi ma, alla richiesta di esibire i documenti, questi iniziava ad aggredire e spintonare i militari con calci e pugni. I due carabinieri abilmente hanno evitato la colluttazione riuscendo ad immobilizzare l’aggressore.

L’uomo, T.M. 58 anni, abitante in Morigerati e con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e ristretto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Sapri in attesa di giudizio.

Il ragazzo aggredito è stato portato all’ospedale di Sapri e se la caverà con 7 giorni di prognosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA