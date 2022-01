Si avvicina a studentessa minorenne fuori scuola, bloccato e identificato

NOCERA INFERIORE. Avvicina una ragazza minorenne, fuori ad una scuola. Viene fermato ed identificato dai carabinieri. E' quanto accaduto a Nocera Inferiore, giorni fa, nei pressi di un istituto scolastico. Pare che l'uomo avesse cominciato ad infastidire la ragazzina.

A notare la scena erano stati alcuni carabinieri impegnati in un controllo di routine, adiacente alla scuola. A quel punto si sono avvicinati alla minore, che ha spiegato loro di non conoscere l’uomo, che è stato così fermato ed indentificato. Non sarebbe la prima volta che segnalazioni di questo tipo arrivano alle forze dell'ordine. Nel comune vicino di Pagani, ad esempio, una ragazza che si trovava nei pressi del cimitero comunale era stata avvicinata da uno sconosciuto, adulto, a bordo di un'auto grigia. In soccorso della giovane era intervenuta una coppia che aveva notato l’insistenza dell’uomo all’interno dell’auto, mentre la ragazza continuava a camminare, infastidita e senza guardare in faccia quello sconosciuto.

Quando aveva però visto la coppia, l'uomo si era dato velocemente alla fuga. Non è escluso che possa trattarsi della stessa persona. In questo senso, le indagini di carabinieri e polizia faranno il resto. Alcune segnalazioni, infatti, riferivano di una persona che arrecherebbe fastidio a ragazzi di età minore, quasi sempre all'esterno delle scuole.