Molestie e linguaggio sessualmente esplicito: nei guai un professore di Agropoli. Il 65enne, docente di ruolo al liceo Alfonso Gatto è stato sospeso per un anno dall’esercizio della professione a seguito dell’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa su richiesta della Procura, dal gip presso il Tribunale di Vallo della Lucania ed eseguita dai carabinieri della compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Giuseppe Colella.

Una brutta storia che arriva dai corridoi dell’istituto superiore di Agropoli a pochi giorni dalla chiusura dell’anno scolastico. A carico del docente, residente ad Agropoli, l’accusa di atti persecutori verso alcune studentesse. L’insegnante avrebbe ripetutamente molestato le ragazze con frasi a sfondo sessuale durante le lezioni. Le indagini, avviate a seguito di alcune segnalazioni sul comportamento molesto del docente arrivate ai carabinieri, ha permesso di ricostruire i fatti, rivelando gravi indizi di colpevolezza. Molte ragazze ascoltate hanno confermato le molestie verbali ricevute ripetutamente dal docente che avrebbe avuto lo stesso atteggiamento anche nei confronti di alcune colleghe. Il caso e la notizia della sospensione del professore ha profondamente scosso la comunità scolastica locale, sebbene i sospetti sul comportamento molesto del docente fossero ben noti nei corridoi dell’istituto. Il suo modo di fare era, a quanto pare, di dominio pubblico.

Numerose segnalazioni sono state fatte sia dagli studenti sia dai genitori, giungendo all’attenzione della dirigente scolastica. La preside si è immediatamente attivata, ascoltando gli studenti e adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti coinvolti. Le indagini prontamente avviate hanno permesso ai carabinieri di ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato. «Quanto sei bona» è una delle frasi più innocue indirizzate dal professore alle studentesse. Il 65enne insegnava al liceo Gatto di Agropoli solo da quest’anno scolastico dove è arrivato dopo aver svolto alcune supplenze in altri istituti superiori. Aveva intrapreso la carriera di insegnante da pochi anni, dopo aver lasciato un impiego come dipendente di un ufficio pubblico dove svolgeva altre mansioni. Ora per il professore è scattata la sospensione. Non potrà tornare in classe all’inizio del nuovo anno scolastico.

Tirano un sospiro di sollievo studenti e docenti provati dagli atti persecutori. Entrare in classe durante le ore di lezione tenute dal 65enne per molte ragazze era diventato un incubo.