Studenti del Sele Tanagro in fila per i tamponi: oltre 30 positivi

Tutti in fila per gli screening con gli studenti ed il personale scolastico nell'area del Sele Tanagro. Un week end di verifiche perché da domani si rientra a scuola ovunque nei sedici Comuni che avevano deciso lo stop la scorsa settimana.

E ovunque gli esiti hanno dato presenza di positivi sia tra i bambini che tra il personale, 8 a San Gregorio Magno, 13 a Palomonte, 4 a Contursi Terme, 3 a Valva e a Buccino. Si è in attesa di altri dati dove ci sono riscontrate altre positività. A volere lo screening sono state le amministrazioni che si sono avvalse delle farmacie, come la farmacia Salvante di Contursi Terme che ha impegnato la titolare e le dottoresse dipendenti, i volontari delle Protezioni Civili e della Croce Rossa di Serre, preziosi ed indispensabili supporti logistici soprattutto per gestire il flusso delle centinaia di "tamponati".