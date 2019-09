Mercoledì 18 Settembre 2019, 19:13

NOCERA INFERIORE. Stufa di aspettare, prende a calci e pugni la porta dello sportello, poi tenta di aggredire anche il personale. Accade nuovamente all'ospedale di Nocera Inferiore, "Umberto I", con una donna che avrebbe perso la pazienza, questa mattina, mentre si trovava all'ufficio Ticket e Cup dell'ospedale, subito dopo l'ingresso principale. Per futili motivi, legati ad una snervante attesa, la donna avrebbe prima preso a calci e pugni uno sportello, riuscendo anche a danneggiarlo, per poi tentare di aggredire il personale che si trovava dall'altra parte.La calma è stata riportata da alcuni componenti del personale, poi da altri cittadini in coda. L'episodio non è isolato, perchè a maggio scorso si verificò un identico episodio sempre presso lo stesso sportello, con una reazione rabbiosa da parte, quella volta, di più persone, stufe di attendere il loro turno. In quel caso, dovettero intervenire anche i carabinieri, per ristabilire l'ordine. Ora un nuovo episodio, che si somma alla tensione, sempre alta, che si respira poco distante, sempre in ospedale, ma al pronto soccorso. Il presidio di Nocera Inferiore registra quotidianamente centinaia di accessi, rendendo il lavoro complicato a medici e infermieri, ma anche all'utenza, che più volte avrebbe aggredito il personale ospedaliero per le lunghe attese.