Dopo le condanne in primo grado e le assoluzioni in Appello, ancora non può dirsi conclusa la vicenda giudiziaria sui drammatici stupri all’interno del centro massaggi di via Talamo a Cava dei Tirreni. Ieri la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza assolutoria a carico del gestore del centro, il 54enne cavese Giuseppe Alfieri in relazione all’accusa di atti sessuali con minorenne accogliendo il ricorso della Procura generale e dell’avvocato Agostino Allegro, legale del ragazzino all’epoca appena 17enne che, con la sua coraggiosa denuncia, portò a galla la vicenda. Condannato in primo grado a nove anni e otto mesi di reclusione, Giuseppe Alfieri, assistito dall’avvocato Arturo Della Monica, dovrà quindi tornare davanti ai giudici della corte d’Appello del tribunale di Napoli per essere giudicato in relazione alla sola accusa di atti sessuali con minorenne. Diversa invece la sorte per l’altro imputato Simeone Criscuolo, di Agerola, condannato in primo grado a otto anni di carcere e assolto anche lui in Appello (il terzo coimputato Salvatore Ultimo, 73 anni di Nocera è ormai deceduto). A carico di Criscuolo la Procura generale non ha fatto appello: la sentenza assolutoria è stata quindi impugnata solo dal legale di parte civile, l’avvocato Agostino Allegro. Il ricorso è stato accolto solo in relazione agli effetti civili (non penali) e per un unico capo di imputazione, violenza sessuale di gruppo per cui Criscuolo, insieme ad Alfieri, dovrà essere nuovamente giudicato. La vicenda, culminata nel luglio 2016 con le ordinanze di custodia cautelare, risale all’autunno 2015 quando, secondo la denuncia del ragazzino, si registrarono i primi episodi. La vittima, in compagnia di un amico, avrebbe dovuto sottoporsi a una seduta di massaggio come modello per sponsorizzare le attività del centro. Già nel corso del primo appuntamento, però, le cose sarebbero andate diversamente e il massaggio avrebbe acquisito una connotazione strettamente erotica.

