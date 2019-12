© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a carico dei due marocchini ritenuti colpevoli di aver abusato di una donna sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno . Con la pronuncia della Suprema Corte la condanna a(inflitta in abbreviato dai giudici salernitani ai due imputati difesi dagli avvocati Gerardo Cembalo e Dario Masini) è diventata definitiva. Nel procedimento si era si era costituita parte civile la vittima: una donna, di origini marocchine ma da sempre vissuta in Italia e all’epoca dei fatti domiciliata a Salerno per lavoro (macchinista di treni), rappresentata dagli avvocati Marco Martello e Maddalena Corbisiero.