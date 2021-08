Su i contagi, Salerno supera quota cento Un positivo al Ruggi

Superata quota 100 positivi a Salerno. A comunicarlo, sulla scorta dei dati forniti dall’Asl, è direttamente il primo cittadino Enzo Napoli, che dettaglia come i contagi nel mese di giugno siano stati 8, a fronte dei 92 di luglio e degli 11 del periodo che va dall’1 al 4 agosto, e invita tutti all’immunizzazione. Stando alle previsioni dell’azienda sanitaria, entro fine mese, dovrebbero essere 700mila i vaccinati. Tornano i casi anche in corsia al Ruggi. Sospesi i ricoveri ordinari alla Stroke unit (ictus), dopo l’infezione di un paziente. Tutti in attività, invece, gli altri reparti. Non dovrebbero registrarsi riduzioni delle attività in concomitanza con le ferie ferragostane. In tutto, sono 45 i tamponi positivi comunicati dal ministero della Salute. Oggi dalle 9 alle 19 open day a Matierno per vaccinare 500 adolescenti under 12.

L’ANDAMENTO

Il virus torna ad avanzare in provincia e anche in città si fanno i conti con l’incremento dei contagi. La situazione resta sotto controllo, ma il trend degli ultimi giorni invita a non abbassare la guardia. Sono stati 8 i casi rilevati a Salerno nel mese di giugno, contro i 92 di luglio e gli 11 del periodo che va dall’1 al 4 agosto. Per questo motivo, il sindaco Enzo Napoli esorta i cittadini a «continuare a osservare le prescrizioni minime di profilassi, evitare gli assembramenti e fare ricorso alla vaccinazione». «C’è bisogno che soprattutto i giovani lo facciano, per consentire l’apertura della scuola in presenza - spiega il primo cittadino - La scuola è un momento di socializzazione e acculturamento imprescindibile. La dad è un palliativo, che non può sostituire l’insegnamento in presenza. Il green pass, intanto, è una misura che proviene dal fatto che non abbiamo raggiunto l’immunità di massa. Se ci fossimo vaccinati tutti non ce ne sarebbe stato bisogno. Al momento è una garanzia per tutti. Credo che sia indispensabile, sperando che con una procedura di vaccinazione spinta possa essere allentato o addirittura eliminato».

LA PREVENZIONE

Stando alle previsioni dell’azienda sanitaria, entro fine mese i vaccinati dovrebbero essere 700mila. Dopo ferragosto, con l’arrivo di una nuova importante scorta di Pfizer e Moderna, si accelererà con l’immunizzazione degli adolescenti, prima che inizino le attività didattiche. La fascia dei 40enni è al 40 per cento, nell’intervallo 60-70 anni al 70 per cento, mentre per gli ultraottantenni il dato si attesta al 93 per cento, così come negli over90 con il 90 per cento di vaccinati. Per raggiungere l’immunità di gregge, fissata al 75 per cento del totale della popolazione vaccinabile, bisogna raggiungere gli 810mila. All’appello mancano ancora intorno alle 300mila dosi da somministrare per raggiungere la fatidica soglia, di cui circa 100mila sono solo di prime dosi. In tutto, sono 45 i nuovi tamponi positivi comunicati dal ministero della Salute. Giovedì scorso erano stati 131. A contribuire sensibilmente all’impennata dei contagi sono sicuramente il focolaio non ancora spento in Cilento e quello nel Vallo di Diano.

IN CORSIA

Restano stabili, a differenza di quanto accade a Napoli, i pazienti che necessitano di ospedalizzazione. Da alcune settimane sono sempre cinque i ricoverati al Ruggi. Qui, tornano però i casi in corsia. Sospesi i ricoveri ordinari alla Stroke unit (ictus), dopo l’infezione di un paziente. Tutti in attività invece, gli altri reparti. Non dovrebbero registrarsi riduzioni delle attività in concomitanza con le ferie ferragostane. Dalla settimana prossima sarà riattivato anche il punto prelievi e il servizio di radiologia del Da Procida. «Nessun reparto è stato chiuso per ferie e l’attività continua regolarmente presso tutti i reparti e servizi, ivi incluse chirurgia cardiovascolare e cardiochirurgia - si legge nella nota dell’azienda ospedaliera universitaria - L’azienda, inoltre, ha reso disponibile, anche per gli utenti esterni, il servizio di radiologia del plesso Giovanni Da Procida. La prossima settimana sarà attivato il punto prelievo del Ruggi».