Subisce scippo in scooter e finisce sull'asfalto: paura a Nocera Superiore

Ragazzo scippato di un borsello da due banditi, a Nocera Superiore. L'episodio si è verificato questa mattina, nei pressi della villa comunale. Stando a testimoni, la vittima si trovava sul proprio scooter quando sarebbe stato avvicinato da un'auto, con a bordo due persone. Una di queste ha strattonato il ragazzo, che aveva un borsello. Nel tentativo di resistere è finito a terra, restando ferito. I due banditi, invece, se la sono data alla fuga.

Lo scatto del ragazzo a terra ha fatto il giro dei social, in particolare per il ritardo che ci avrebbero impiegato i soccorsi ad arrivare: «La sera terra di nessuno, la mattina ancora di più» chiosa amaro un cittadino: «Dopo una rapina a 50 metri dal Comune si interviene dopo un'ora.

Sono mortificato, sconcertato e impaurito. In pieno giorno, come niente fosse, succede tutto questo». Il giovane finito a terra ha riportato diverse escoriazioni ma le sue condizioni sono buone. Ora è il tempo della denuncia e delle indagini. Si spera nell'aiuto di qualche telecamera di sorveglianza per individuare i due rapinatori.