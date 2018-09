Domenica 16 Settembre 2018, 11:12

EBOLI - Si è tolto la vita poche ore fa, impiccandosi nel cortile dietro casa. Il corpo senza vita di G.D.M., 42 anni, con problemi psichiatrici, è stato ritrovato dai familiari. Inutili i tentativi di soccorso. L'ex farmacista ebolitano era già deceduto.In zona sono giunti i carabinieri di Eboli che hanno ispezionato il cortile. Ci sono voluti pochi minuti per escludere altre piste e altre ipotesi. Il gesto del 42enne era chiaro. L'uomo si è ucciso.La tragedia è avvenuta questa mattina in via Falcone a Eboli, lungo la salita che conduce all'ospedale civile. In zona raccontano che il 42enne avesse già tentato il suicidio in altre occasioni. L'ex farmacista era in cura presso un medico specialista di Roma.Alcuni anni fa, al rione Paterno, il farmacista si era gettato nel vuoto. La sua caduta si era conclusa su un'auto in sosta. Le ferite riportate non furono gravi.