Suicidio a Eboli: commercialista si uccide con un colpo di fucile al petto: è inchiesta

Un commercialista, 55enne ebolitano, si è ucciso ad Eboli. L'uomo ha impugnato il suo fucile da caccia e si è sparato al petto. I sanitari accorsi a Corno d'Oro, frazione di Eboli dove abitava il professionista ed è accaduta la tragedia non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Santa Cecilia e della compagnia di Eboli che hanno avviato le indagini per ricostruire l'epiosodio.