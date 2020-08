Tragedia a Giffoni Valle Piana. Un giovane di 25 anni ieri sera è caduto dalla finestra del palazzo in cui abitava ed è deceduto in ospedale dove era stato trasferito per le ferite riportate. La vittima è caduta violentemente su un'automobile e poi sull'asfalto. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto.

