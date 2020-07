Si è tolto la vita ieri mattina un imprenditore di Pagani, di 51 anni, impegnato nel settore alimentare e con uno stand presso il mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera Inferiore. Svolgeva anche l'hobby di fotografo professionale.

La famiglia lo ha trovato impiccato nel suo ufficio in via Malet. L'uomo era uscito di primo mattino per andare a lavoro, come faceva ogni giorno. Secondo quanto raccolto dai carabinieri della tenenza di Pagani, intervenuti sul posto, insieme ad un'ambulanza, la vittima avrebbe sofferto un periodo complesso dal punto di vista economico, proprio legato alla sua attività. I militari non hanno trovato messaggi o bigliettini per giustificare quella drammatica decisione. Né ci sarebbero state avvisaglie registrati nei giorni prima che lasciassero pensare ad un esito del genere.

Il 51enne si era recato alle 6 del mattino nella sede del'ufficio in via Malet, dove un box-garage era stato riadattato a locale di rappresentanza. Poi il dramma. Il corpo è stato ritrovato dai famliari intorno alle 9, con i soccorsi velocemente allertati per tentare il prima possibile di rianimarlo. Una volta contastato il decesso, la Procura di Nocera Inferiore ha disposto la liberazione della salma, per permettere di svolgere il rito funebre. L'uomo ha lasciato moglie e figli, probabilmente preso dalle difficoltà lavorative, che pure hanno affrontato centinaia di imprenditori nei mesi scorsi.

