Suicidio a Salerno, uomo si lancia dal Viadotto Gatto e muore a 32 anni

Ha parcheggiato l’auto, ha superato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Un volo di molti metri e poi lo schianto poco distante dalla zona in cui scorre il torrente Fusandola nella zona panoramica che sovrasta il cuore antico della città di Salerno. Muore così, in una giornata di primavera il giovane uomo che, stando alle prime informazioni, aveva problemi psichici. Le operazioni di recupero sono andate avanti per ore, con l'aiuto dei vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Cadavere trovato carbonizzato:giallo a Giffoni Valle Piana IL DRAMMA Suicidio a Montecorvino Pugliano:uomo impiccato ritrovato dal... IL DRAMMA Suicidio a Marano, mamma di un bimbo di 4 mesi si lancia dal balcone:...

Il fatto è avvenuto in via Alfonso Gatto, dove sono ancora in azione i vigili del fuoco che non sono riusciti, vista la conformazione della zona, con l’elicottero e sono ricorsi all’auto scala. Presenti anche i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. L’uomo è un 31enne originario di Nocera, alla base del gesto ci sarebbero questioni di fragilità personale.