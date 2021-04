Si porta sul balcone e si lascia cadere nel vuoto. Non ce l'ha fatta V.C. 46 anni, sarnese, che si è lanciata dal secondo piano della sua abitazione. Da quanto ricostruito dagli inquirenti, si tratterebbe di un gesto tragico compiuto dalla donna che da tempo pare soffrisse di crisi d’ansia. Il fatto è accaduto la scorsa notte a Sarno, in via Saltimalti, sul posto un'ambulanza del 118.

Le condizioni della 46enne, però, era parse subito molto gravi ai soccorritori, tanto da richiedere l'immediato trasporto all'ospedale di Salerno. Questa mattina il tragico epilogo. La donna, che aveva un'agenzia di viaggi, lascia un bimbo di 7 anni ed il compagno. Sul posto anche gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato per indagare su quanto accaduto.