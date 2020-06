Si è tolto la vita con un colpo di pistola: dramma a Sarno. Si tratta di un uomo di 80 anni, ex commerciante, molto noto in città. Il fatto è accaduto questa mattina presso la sua abitazione in via Sarno Striano, dove viveva con la famiglia. L'uomo ha preso la pistola, legalmente detenuta, e si è tolto la vita. Nessun biglietto e a quanto pare nessun atteggiamento insolito nei giorni passati che potesse far pensare a qualche problema o stato depressivo dell'anziano.

Non si conoscono le ragioni dell'estremo gesto che ha lasciato sgomenti i familiari tra l'incredulità ed il dolore.

Sul caso indagano gli uomini del locale commissariato di polizia di Stato.

Ultimo aggiornamento: 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA