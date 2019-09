Giovedì 26 Settembre 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gesto estremo di un trentaduenne di Baronissi. G. M. si è tolto la vita ieri mattina. La tragica scoperta dei genitori che lo hanno trovato impiccato nel garage. La tragedia si è consumata a Saragnano. Un dramma che ha colpito l’intera comunità che conosceva il giovane, noto per essere un solitario. Sul posto sono giunti i carabinieri ed il medico legale per accertare che la dinamica del decesso fosse coerente con il suicidio. Su questo non sembrerebbero esserci dubbi. Sono stati gli stessi familiari ieri mattina a dare l’allarme. Hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine, che sono immediatamente giunti sul luogo, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Il trentaduenne si è impiccato nel garage di pertinenza dell’abitazione, casa dove viveva con i genitori. Pare che l’uomo stesse attraversando un periodo non particolarmente facile.