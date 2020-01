Si è lanciato dalla rampa della scala del suo palazzo in via Ernesto Di Marino e così ha posto fine alla sua sofferenza per uno stato depressivo con cui conviveva da tempo. L'uomo di 33 anni, S.B., è morto ieri mattina poco dopo le 11 all'ospedale Santa Maria dell'Olmo dove era stata trasportato dopo la rovinosa caduta. I soccorritori del 118 ed i medici del presidio ospedaliero hanno tentato il tutto per tutto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul gesto indagano i carabinieri della Tenenza locale, diretti dal tenente Vincenzo Pessolano. © RIPRODUZIONE RISERVATA