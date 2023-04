Vola dal Ponte dello Studente di Lagonegro, muore 18enne di Casaletto Spartano: indagini in corso

Si sarebbe lasciata cadere dal Ponte dello Studente, a Lagonegro, in provincia di Potenza. È la tragica fine di una ragazza di 18 anni, originaria della piccola contrada Fortino, nel comune di Casaletto Spartano. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri lasciando attonita e sconcertata la comunità locale dove la giovane era molto conosciuta ed apprezzata.

La salma della 18enne si trova, adesso, all'obitorio di Lagonegro, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della locale stazione dovranno ora chiarire se, come sembra, si sia trattato di un gesto volontario. La studentessa, che frequentava l'istituto alberghiero, è volata per diversi metri, impattando violentemente al suolo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La sindaca di Casaletto Spartano, Concetta Amato, ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia della giovane.