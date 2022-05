Tragedia a Pontecagnano. Un uomo, 55 anni, si è tolto lanciandosi nel vuoto dalla finestra ed è deceduto subito dopo la violenta caduta sull'asfalto.

L'uomo, nella tarda mattinata, è precipitato nel vuoto per oltre venti metri lanciandosi dal quinto piano del palazzo dove abitava in corso Umberto I, in pieno centro. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia.