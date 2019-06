Martedì 25 Giugno 2019, 17:07

Il primo nido di caretta caretta è in Cilento, ad Ascea. I controlli dei biologi del centro Anton Dohrn di Napoli e dei volontari dell’Enpa, hanno permesso di confermare che la tartaruga avvistata la notte scorsa in località Scogliera aveva effettivamente deposto le uova.E’ questo il primo nido di tartaruga segnalato sulle nostre spiagge. Nei giorni scorsi un’altro esemplare era stato avvistato a Cala d’Arconte, a Marina di Camerota, ma qui non era stato trovato il nido.L’area di Ascea scelta da mamma tartaruga per deporre le uova sarà ora messa in sicurezza.Solitamente le uova restano nella sabbia per circa 55 giorni, incubate dal calore del sole. Successivamente la tartarughine spunteranno fuori dalla sabbia e si dirigeranno verso il mare.