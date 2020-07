Suonare sul fiume per il fiume, è questo l'omaggio di Valerio Luongo al Sele. Valerio ha 13 anni e tra le tante sue passioni anche quella della musica, dell'organo e quindi della pianola. E proprio con la sua pianola ha suonato "Omaggio al Fiume", una composizione del Maestro Massimo Buonavita in un punto particolare del Sele, a Contursi Terme, nei pressi delle terme Forlenza. Un suono dolce ed armonico che si è confuso con l'andare delle acque, con quello scrosciare fluente che ha accompagnato la musica e la dolcezza di questo momento. Valerio, insieme a suo nonno, Lello Gaudiosi, ambientalista del territorio che con la sua ferrea e determinata azione da anni difende queste acque e con la sua pittura le esalta, ha nel suo dna una grande passione per il green che ha visto questa bella espressione artistica © RIPRODUZIONE RISERVATA