«La situazione relativa al trasporto pubblico locale è tranquilla. In queste prime ore non registriamo particolari criticità». A dirlo all'Ansa è Gerardo Arpino, segretario generale della Filt Cgil di Salerno in merito alle nuove norme legate al super green pass. «Sono passato per i capolinea e non ho riscontrato criticità. La cosa importante è che non ci sono state frizioni con gli utenti. I passeggeri sono tranquilli e stanno viaggiando in maniera serena. Auspichiamo che abbiano recepito a pieno la normativa. Ad ora non abbiamo rilevato particolari controlli che, in ogni caso, saranno effettuati a campione e da parte delle forze dell'ordine.

Noi abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte della prefettura che laddove ci fossero difficoltà sarà avanzata richiesta d'intervento delle forze dell'ordine». Nuove norme da oggi anche per entrare in bar e ristoranti, sia per le consumazioni al banco che per quelle al tavolo. La situazione, in queste primissime ore, appare tranquilla anche se la necessità di controllare il green pass, specie nei bar, sta provocando tempi di attesa leggermente più lunghi rispetto al solito.