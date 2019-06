Lunedì 17 Giugno 2019, 15:44

Campania ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato un fortunato giocatore di Atena Lucana, in provincia di Salerno, ha sfiorato il Jackpot milionario e ha centrato un 5 da 23.700,17 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Bar La Moneta di via Macerrina 35, in località Scalo. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 171,1 milioni di euro.