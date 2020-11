Il SuperEnalotto si ferma per la seconda volta questa settimana in Campania. Il concorso di giovedì 19 novembre ha visto la presenza di un "5" da 26.855,43 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata ad Angri in provincia di Salerno presso il Bar Tabacchi Scaglione in via Crocifisso 79.

L’ultima estrazione della settimana, quella di domani 21 novembre, vedrà in palio un Jackpot da 67,4 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

