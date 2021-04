Superenalotto, la fortuna fa tappa in Campania: due “5” da 33 mila euro

La Campania va a ancora a segno grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 15 aprile, infatti, due giocatori hanno centrato un “5” da 33.699,18 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata presso il tabacchi situato sulla Strada Provinciale 68 a Pietravairano, in provincia di Caserta, mentre l’altra è stata centrata nel cafè di via Aldo Moro 76/78 a Oliveto Citra, in provincia di Salerno.

Nel frattempo il Jackpot sale ancora toccando i 138,5 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, come riporta Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.