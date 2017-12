Provincia di Salerno ancora protagonista con il SuperEnalotto. A Fisciano, nell'ultima estrazione, è stato centrato un 5 da 22.344,23 euro. La schedina vincente - fa sapere Agipronews - è stata giocata al Bar Oasi, sulla Strada Statale 88. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 78,5 milioni di euro, il più alto in palio in Europa. In Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti proprio a Castellamare di Stabia, mentre da inizio anno la vincita più alta è stato il 5+ da 512mila euro, a Giugliano lo scorso 10 ottobre.

Venerdì 29 Dicembre 2017, 16:35

