Pochi euro per giocare una schedina al Superenalotto. E ieri sera l’estrazione che ha reso felice un anonimo giocatore: porta a casa oltre 500mila euro, per la precisione 514. 978, 75 euro. La super schedina, l’unica vincente ieri in Italia, è stata giocata al Bar Nazionale sull’omonima strada a Nocera Superiore.

“La sorpresa – ha raccontato Pio Cascone – è arrivata questa mattina quando ho acceso il terminale della Sisal e ho visto la notifica della vincita. Si tratta di un 5 più la stella. Nessun altro ieri in Italia ha fatto meglio”. Nessuna notizia del fortunato, potrebbe essere un abituale cliente del bar oppure una persona di passaggio considerato il luogo dove si trova il locale, l’ex Statale 18, arteria a lungo scorrimento.

