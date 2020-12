SuperEnalotto vincente a Nocera Inferiore, un «5» da quasi 54mila euro

NOCERA INFERIORE. La dea bendata bacia la città di Nocera Inferiore. E' nella città dell'Agro nocerino che si trova il fortunato che ha beccato il "5" al Superenalotto. Ieri sera è stata fatta la giocata vincente, presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Angrisani in via Atzori. L'importo è stato pari a 53.890,72 euro. Non si conosce, così come succede per questo tipo di vincite, il nome del vincitore. Gli altri due 5 sono stati presi in provincia di Milano e a Palermo. La combinazione vincente è stata 8, 25, 39, 54, 59, 84, Jolly 85, SuperStar 14. Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di lunedì 28 dicembre, con il Jackpot che arriva a 83,8 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di stasera, martedì 29 dicembre.

