Auto avvolta dalle fiamme ad Eboli , nel rione Paterno: nessun ferito, ma sgomento e sconcerto tra i residenti. È accaduto sabato sera intorno alle 22, quando le strade del quartiere erano ormai semi vuote,. Un Suv parcheggiato in una fila di altre auto è stato avvolto dalle fiamme che si sono alzate fino al primo piano del palazzo accanto. Il fumo ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti che si sono riversati nelle strade o si sono affacciati alle finestre per cercare di capire cosa fosse accaduto.Qualcuno ha anche riferito ai vigili urbani ed ai vigili del fuoco di aver visto un uomo, pochi minuti prima, scomparire nei vicoli, in tutta fretta. Quanto riferito pare dar credito anche all’idea paventata fin da subito circa la natura dolosa dell’incendio, ma le indagini proseguono per arrivare a risposte più certe e definitive. Proprietario dell’auto è un operaio che ha sporto denuncia contro ignoti. Pare anche che non sia la prima volta che vede la propria auto finire così, consumata dal fuoco.