Mercoledì 16 Ottobre 2019, 15:37

NOCERA INFERIORE. Rischiano il processo dopo la richiesta di rinvio a giudizio quattro persone, finite in un'operazione dei carabinieri del reparto radiomobile di Nocera Inferiore, per quanto accertato lo scorso 20 febbraio. Gli indagati sono padre e figlio, di Pagani, un avvocato ed un uomo di origini slava, attesi dal vaglio dell'udienza preliminare dinanzi al gip il prossimo 9 dicembre. I due carrozzieri paganesi, difesi dall'avvocato Stanislao Sessa, sono accusati insieme ad altri, a vario titolo, di appropriazione indebita e riciclaggio. Nello specifico, l'oggetto in questione era un'auto di notevole valore, di circa 70mila euro, smontata e riassemblata in un garage di Nocera. Il blitz dei carabinieri, qualche mese fa, portò all'esecuzione delle ordinanze cautelari poi rimodulate in parte dal Riesame in una fase successiva. Le prime indagini partirono dopo l'appropriazione di un Suv da parte di uno degli indagati, ritenuto istigatore di tutta la condotta, fino alle fasi contestate. L'uomo, di professione avvocato, fu individuato insieme agli altri due come materiali artefici del camuffamento del veicolo, tra smontaggio e occultamento. La vettura si trovava a Pagani, in un garage di via Zeccagnuolo, luogo dei reati contestati. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Angelo Rubano, portò al sequestro della vettura e anche di un altro mezzo, un camper, rinvenuti entrambi nell'officina meccanica. Per il camper, fu denunciato a piede libero un uomo di nazionalità straniera. Anche quest'altro mezzo aveva subito diverse modifiche, dalla targa al numero di telaio.