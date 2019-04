Mercoledì 17 Aprile 2019, 15:37

Ladri in azione la scorsa notte in una boutique a Battipaglia. I banditi sono riusciti a forzare la saracinesca del negozio, in via Solferino, e si sono impossessati di tutti gli abiti che erano all'interno della rivendita. Amara la sorpresa questa mattina per i proprietari del negozio che non hanno potuto far altro che allertare le forze dell'ordine. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi e tentare di recuperare la refurtiva.