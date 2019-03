Giovedì 28 Marzo 2019, 06:40

Si intrufolano in casa di un carabiniere, eludendo sia il sistema di allarme che quello di videosorveglianza, e una volta penetrati all’interno rubano di tutto e sfondano una parete per portare via la cassaforte, con dentro soldi, oro e diamanti. È stato di sicuro un furto dal bottino corposo quello messo a segno qualche giorno fa in una villetta di via Poggiomarino, vicinale Cangiani, ai confini tra Scafati e i paesi vesuviani. L’ennesimo raid che si registra in città. L’ennesimo fatto grave che testimonia una recrudescenza della criminalità sul territorio. Stavolta i banditi hanno pianificato bene il colpo. Sapevano con sicurezza, secondo gli investigatori, che in casa del carabiniere (in servizio nel napoletano) avrebbero trovato preziosi e oro; sapevano, forse, con certezza che avrebbero dovuto sfondare una parete per riuscire a tirar fuori la cassaforte all’interno della quale c’erano anche dei diamanti. E, di certo, erano ben informati sui sistemi di sicurezza che erano presenti dentro e fuori la villa: un antifurto ed un impianto di videosorveglianza di ultima generazione. Questo particolare non ha affatto scoraggiato i malviventi che, per prima cosa, hanno staccato dalle pareti le telecamere interne ed esterne, disattivando ovviamente anche il sistema di allarme. Non solo. Hanno strappato e portato via le registrazioni archiviate dalle telecamere, per evitare qualsiasi rischio. Insomma un lavoro da veri professionisti, come riconoscono anche gli investigatori che non hanno potuto trovare traccia dei banditi.