Venerdì 14 Giugno 2019, 18:42

Due abitazioni svaligiate la scorsa notte a Battipaglia. I ladri sono entrati in due case in via Etruria e in via Ionio, a pochi passi dall'autostrada, e sono riusciti a rubare denaro, gioielli ed oggetti di valore. I proprietari della case hanno segnalato i furti alla polizia e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore aggiunto Lorena Cicciotti, hanno avviato le indagini per individuare i banditi e recuperare la refurtiva. Gli investigatori presumono che a mettere a segno i furti sia stata un'unica gang di ladri.