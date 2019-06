Domenica 2 Giugno 2019, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 19:04

Ladri in azione a Saragnano, frazione di Baronissi. Nella tarda serata di sabato due appartamenti sono stati svaligiati. Fortunatamente i ladri non avrebbero portato via oggetti di valore, ma solo ninnoli di bigiotteria. Infatti, i colpi messi a segno nelle abitazioni avrebbero in sintesi più o meno gli stessi canoni. Ovvero la velocità di intervento. Pochi minuti per evitare di essere scoperti. I ladri hanno preso di mira un edificio in periferia. Due appartamenti nello stesso edificio. Ad accorgersi dell'accaduto i residenti quando, poco dopo la mezzanotte, sono rientrati ed hanno trovato le stanze a soqquadro. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione.